15 октября «Локомотив» победил «Зенит» в домашнем матче 12-го тура молодежного первенства России.

Во время встречи был один запоминающийся момент – уже в добавленное время легендарный финт Алана Гатагова повторил Егор Елисеенко из «Локо». Самое забавное, что неполучившийся удар все равно привел к взятию ворот «Зенита».

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Встреча закончилась крупной победой «Локомотива» со счетом 3:0.

В составе победителей, помимо Елисеенко, отличился Даниил Котельников. А самый первый мяч гости отправили в свои ворота сами.

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