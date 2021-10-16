15 октября «Локомотив» победил «Зенит» в домашнем матче 12-го тура молодежного первенства России.
Во время встречи был один запоминающийся момент – уже в добавленное время легендарный финт Алана Гатагова повторил Егор Елисеенко из «Локо». Самое забавное, что неполучившийся удар все равно привел к взятию ворот «Зенита».
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  • Встреча закончилась крупной победой «Локомотива» со счетом 3:0.
  • В составе победителей, помимо Елисеенко, отличился Даниил Котельников. А самый первый мяч гости отправили в свои ворота сами.
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