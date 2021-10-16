16 октября петербургский «Зенит» неожиданно проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 1:2.
Петербуржцы почти ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы на 88-й, но спустя две минуты победу тулякам все же принес роскошнейший удар полузащитника Кингса Кангва издали.
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Кроме Кангва и Дзюбы, забитый мяч на счету Давиташвили (на 53-й минуте).
- «Зенит» после 11 матчей продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 23 очка, «Арсенал» расположился на 12-м месте с 12-ю.
- В предыдущем туре «Зенит» уступил «Сочи». Сине-бело-голубые проиграли два подряд в РПЛ впервые с декабря 2018 года, причем тогда одно из поражений также было против «Арсенала».
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