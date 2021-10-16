Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» в матче 11-го тура РПЛ, где победный мяч забил Кингс Кангва из Замбии. Он продолжает настаивать, что легионеры в российском футболе не нужны.

«Победный гол «Зениту» забил легионер из Африки? Я уже говорил, что легионеры в нашем футболе не нужны. Африканцы играют тут потому, что хорошо физически развиты. У них есть талант, никто не спорит.

Но главная цель спорта – не обеспечить хорошее настроение руководителям клубов, для которых это бизнес. Для меня важнее победы российского спорта в целом. Побеждать нужно своими силами, честно. Главное, чтобы наши парни и девчонки развивались.

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А все остальное – шоу. Можно отменить лимит на легионеров и набирать всякий секонд-хенд по всему миру. А наши будут сидеть. Но зачем это нужно? Уже хватит это делать», – приводит слова Милонова Eurostavka

16 октября «Арсенал» победил «Зенит» со счетом 2:1.

Кингс Кангва заключил долгосрочный контракт с тульским «Арсеналом» 10 июля 2019 года.

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