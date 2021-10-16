16 октября в Москве в рамках 11 тура РПЛ состоялось старейшее дерби столицы между принципиальными соперниками – «Спартаком» и «Динамо». Перед матчем «Спартак» презентовал особенную форму.
«Сегодня мы сыграем в уникальных комплектах игровой формы – фамилии и номера на ней выполнены доброшрифтом. Это специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП», – сообщается в твиттере клуба.
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- Спартаковец Жиго пропустит матч с «Зенитом», после матча с «Динамо»у него перебор желтых карточек.
- В случае победы «Динамо» приблизится к «Зениту» на расстояние 1 очка.
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