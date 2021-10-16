«Динамо» не смогло обыграть «Спартак» в гостевом дерби, хотя к 87-й минуте вело 2:0.

Бело-голубые бодро начало гостевое дерби и забили после серии опасных атак и углового на 19-й минуте. Иван Ордец вонзил головой первый мяч в сезоне. Красно-белые постепенно перегибали преимущество соперника и все больше владели мячом на чужой половине поля, иногда создавая моменты. Хозяева так и не выдумали голевого эпизода, зато в конце первого тайма случилась массовая потасовка, которая чуть не переросла в драку. После фола Захаряна на Кофрисе игроки один за другим включились в конфликт и привлекли даже тренерский штаб динамовцев.

После перерыва «Спартак» продолжил владеть мячом, почти не создавая опасных моментов. В итоге «Динамо» вонзило еще один гол в первой половине тайма: Константин Тюкавин выпорхнул на замену в перерыве и на 60-й минуте забил второй после классного розыгрыша в пас. Нападающий имел еще один отличный шанс на 83-й минуте, но после выхода один на один не попал в створ.

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Когда казалось, что «Динамо» гарантировало себе 3 балла, Георгий Джикия на 87-й минуте ударом головой подарил надежду красно-белым. «Спартак» перешел в решительный штурм, и уже в добавленное время Самуэль Жиго вонзил спасительный мяч.

«Динамо» (20 очков) упустило шанс приблизиться к «Зениту» (23) на расстояние 1 балла и само теперь уступает «Сочи» (21).

«Спартак» (17) идет седьмым. В следующем туре красно-белые сойдутся как раз с «Зенитом».

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