16 сентября в Москве состоялось дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ. Матч подарил шикарную развязку, хотя конец первого тайма был омрачен массовой потасовкой.

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян грубо сыграл против защитника соперников Максимилиано Кофрие. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго вступился за своего партнера по команде. После к конфликту присоединились динамовский нападающий Вячеслав Грулев и защитник «Спартака» Георгий Джикия, спровоцировав массовую потасовку с участием футболистов, тренеров и персонала обеих команд.

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Судья встречи Сергей Карасев показал 4 желтых карточки – Джикии, Жиго, Захаряну и Грулеву.

Матч закончился вничью со счетом 2:2, причем «Динамо» вело 2:0 к 87-й минуте.

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