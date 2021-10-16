«Динамо» в матче со «Спартаком» уверенно вело 2:0 вплоть до 87-й минуты. Тогда неожиданно полетевшие вперед красно-белые вонзили первый мяч, а через четыре минуты воткнули спасительный второй. Георгий Джикия сократил отставание в трудный момент: конец дерби, «Динамо» всю игру уверенно оборонялось и ни разу не позволило сопернику донести мяч до створа из штрафной. Но отправной точкой к спасению для команды Руя Витории оказался не гол капитана, а чудовищный промах Константина Тюкавина несколькими минутами ранее.

19-летний форвард выпорхнул на замену в перерыве: заменил тоскливого Клинтона Н’Жи, который еще и получил желтую карточку. Тюкавин подъехал к дерби со «Спартаком» в отличной форме: во вторник выплюнул дубль в ворота Литвы в составе сборной U-21 и принес России третью победу подряд.

Константин уверенно вкатился и в игру со «Спартаком». С его выходом изменилась расстановка бело-голубых: Вячеслав Грулев отодвинулся на правый фланг, а бодрый Тюкавин дергал защитников красно-белых по центру. Ставка на рывки нападающего сыграла уже спустя 15 минут: Константин после шикарного паса Даниила Фомина опередил Джикию, ворвался в штрафную и в касание пробил Александра Максименко.

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Второй пропущенный окончательно прибил «Спартак». За 27 минут, которые разделил голы Тюкавина и Джикии красно-белые настреляли крохотные четыре удара (всего в матче – 18), в створ упал единственный лонгшот Руслана Литвинова. Руслан вообще стал звездой этого отрезка: опорник единолично разрисовывал атаки москвичей и выпалил аж три удара. «Динамо» ответило тремя выстрелами, мешающим прессингом и тревожными контратаками.

Бело-голубые несколько раз ловили соперника на ошибках и выковали идеальный момент на 84-й минуте. Герой начала тайма Тюкавин получил новый выход один на один, в этот раз даже более комфортный: защитники потерялись где-то сзади, оставалось только переиграть Максименко. Но нападающий вообще не попал в створ. Константин вывалился на ворота правее центра коробки и метил в ближнюю девятку, а в итоге выстрелил по фотографам за воротами.

После промаха бело-голубые отошли в оборону, а «Спартак» воодушевленно понесся в атаку. С 87-й минуты и до конца матча красно-белые нанесли почти столько же ударов, сколько за весь второй тайм (3), а владение мячом подскочило до 73%. Первый мяч родился после углового, второй – после затяжной атаки и ювелирного навеса на Жиго. «Спартак» провел вялый второй тайм и завелся только после нереализованного выхода Тюкавина. Для игроков Витории промах динамовца стал сигналом к действию.

Несмотря на пылающие последние минуты, «Спартак» не заслужил ничьей. Красно-белые проникали в чужую штрафную только после стандартов или редких удачных навесов: даже Александр Соболев с трудом разбирался в воздухе с защитниками «Динамо». Команда Витории раздавила соперника по xG – 1,69 против 0,79, но нафармила баллы кучей лонгшотов (9) и заблокированными пинками из штрафной (8). Красно-белые собрались только на последние минуты и на большом везении запихнули два мяча головой отлично защищавшемуся до этого сопернику.

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