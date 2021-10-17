Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что некоторые тренеры брали с игроков деньги за попадание в национальную команду.

«Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили. Не скажу, что все тренеры занимались этим, но в этом есть доля правды», – сказал Канчельскис в интервью Геннадию Орлову.

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Анатолий Бышовец возглавил сборную России в 1998 году и проработал главным тренером национальной команды всего 149 дней.

Коуч был отправлен в отставку за провальные результаты – при Бышовце сборная проиграла 6 матчей с общим счетом 5–14.

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