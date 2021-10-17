На 21-й минуте матча 11-го тура РПЛ «Урал» – ЦСКА в штрафной армейцев случился спорный момент.

После подачи в штрафную мяч попал в руку Бактиеру Зайнутдинову. Главный судья матча Артем Любимов и его ассистенты проигнорировали эпизод, поэтому вмешался ВАР. После нескольких просмотров видеоассистент не смог принять однозначного решения, и пригласил арбитра посмотреть повтор лично. Любимов отправился к монитору, пересмотрел эпизод и решил не назначать пенальти.

Спорный инцидент начинается на 01:06:

Чемпионат России Акинфеев: «Не сыграю за другую команду. Хотя Месси так же говорил» ВЧЕРА В 18:08

После матча решение Любимова раскритиковал президент «Урала» Григорий Иванов. Он заявил, что клуб обратится в судейскую комиссию по данному инциденту. «Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами. Как так? Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это «в естественном положении». А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать, что ли?

Беспредел. Будем писать, пусть разбираются с этими судьями. Вы, ЦСКА, считаете, что вы такая серьезная команда. Ну, тогда обыграйте нас так. Забейте нам пять голов. А то вы мало того, что еле-еле играете, так еще и пенальти в ваши ворота не ставят. Все свистки в одну сторону. Так нельзя», – сказал Иванов Sport24

Интересно, что арбитры не наказывают игру рукой футболистов ЦСКА в собственной штрафной уже во втором туре подряд: на 3-й компенсированной минуте матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» мяч дважды коснулся руки защитника Игоря Дивеева, судья Владимир Москалев обратился за помощью к ВАР, но отвечавший за работу видеоассистентом Василий Казарцев решил, что это не пенальти. Позже 41-летнего арбитра отстранили от работы до конца 2021 года.

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счетом 1:0 благодаря голу Чидера Эджуке.

Армейцы не проигрывают в РПЛ с 26 августа – у клуба 3 победы и 2 ничьих.

Чемпионат России Акинфеев: «Не важно, скучный матч или нет. Я обыграл «Спартак» 15/10/2021 В 06:51