Вот две новости. Первая: «Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС после съемок первого фильма в космосе». Вторая: «Тренер Зимбабве обвинил в колдовстве Камерун перед матчем Кубка африканских наций». Что объединяет два заголовка? Оба из 2021 года.

Большинство таких трэш-новостей о колдовстве в футболе связаны с Африкой. Перед ЧМ-2010 местные шарлатаны проводили ритуалы прямо на улицах, якобы прогоняя духов. Ганский шаман заявлял , что накастовал травму Роналду на чемпионате мира-2014. Свой Гендальф нашелся в Бразилии: на том же ЧМ перед матчем его сборной против Германии (1:7) колдун вуду Хелио Силлман наслал проклятие на немцев, но, видимо, ударил по своим.

Но колдуют не только африканцы. В августе 2013-го карагандинский «Шахтер» шокировал игроков «Селтика»: перед матчем казахский клуб принес в жертву барана, зарезав животное прямо на стадионе. И победил 2:0.

Футбол Сборную Камеруна обвинили в колдовстве. У тренера Зимбабве есть улики 17/01/2021 В 18:36

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В России мана била ключом в нулевые. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела писал , как перед матчем с «Рубином» питерцам позвонил кипер «Динамо» Роман Березовский и рассказал жуткую историю. Якобы в Казани есть шаман, который подбрасывает дохлых крыс в раздевалки соперников – будто это традиционный местный ритуал.

Властимил Петржела Фото: Imago

Властимил позвонил жене в Чехию и уговорил ее пойти к гадалке за советом. В день игры начальник команды питерцев приехал на стадион в Казани с охранниками и забаррикадировался в раздевалке. Взрослые разумные мужчины разбрызгивали святую воду по комнате и ходили по ней со свечками. А в это время в раздевалку якобы ломились представители «Рубина».

Рассказ о крысах в Казани вроде даже подтверждал бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус: «Да, я видел крысу в нашей раздевалке. Черная магия в нашем чемпионате вполне востребована». В результате Белоус сам нанял в «Москву» колдуна, который официально входил в штаб.

Похоже, Юрий Викторович с молодости увлекался нетрадиционной медициной. Мужчина в юности учился на лечебном факультете Луганского медицинского института. Затем несколько лет работал в центральном НИИ Медико-биологических проблем спорта, специализировался на нетрадиционных методах реабилитации, проходил стажировки в Индии, Китае, США, Германии. Но были и необычные путешествия в странные места.

«В 2007 году поехал зимой на Гоа. Там была веселая компания, и вот Дима Дибров как-то говорит: «Три дня находился за 200 километров отсюда, в общине хиппи. Такого кайфа давно не испытывал». Я сбежал из пятизвездочного отеля и тоже рванул на три дня. Жил с хиппарями в каком-то сарае, потрясающие люди. Но это не те хиппи, что вечно под кайфом. Мы, например, голодали, потому что правилом была полная аскеза. Ребята жили в колонии по шесть-семь лет, порвали российские паспорта. Летом пригласили меня в Гималаи. Общались с йогами-тантристами, мудрыми отшельниками», – рассказывал Белоус.

Юрий Белоус Фото: From Official Website

А в другой раз, уже будучи президентом ФК «Москва», Юрий Викторович рванул в Китай и залез в какой-то труднодоступный даосский монастырь в горах. Сутки поднимался по ступенькам в скалах. Функционер спал на циновке и ел подножный корм. Монахи пустили его, показали место ночлега. Ночью Белоус захотел есть, залез в чулан с продуктами и нашел картошку. Когда начал жарить, оказалось, что это редька.

Вместе с Белоусом лез по горам и воровал монашескую редьку известный китаист Бронислав Виногродский, которого Юрий Викторович нанял в клуб летом 2006-го.

Бронислав Брониславович известен как переводчик древних китайских трудов и текстов по фэншуй, военному искусству, менеджменту и даосским техникам оздоровления. Он основал первый в Москве чайный клуб с саду «Эрмитаж». Виногродский управлял несколькими организациями и фондами, целями которых было восстановление здоровья общества в России и влияние на идеи и умонастроение граждан. Кроме того, мужчина стал советником бизнесменов и даже консультировал департамент Правительства Москвы.

В газетах написали, что Белоус нанял шамана. Впервые китаиста заметили на матче «Москвы» и «Герты» в розыгрыше Кубка Интертото. «Горожане» сыграли по нулям, упустили охапку хороших моментов и не понимали, почему не забили. Когда к ним подошел журналист «Комсомольской правды», ему указали на шамана.

Исаак Окоронкво из «Москвы» в матче против «Герты» Берлин Фото: Getty Images

«Одет необычно. К какому стилю отнести прикид, не знаю. Просторный пиджак и не по размеру брюки, под майкой, видно, крупный амулет. В руке три зеленых шарика – они, словно привязанные, катаются по ладони и не падают», – описывал колдуна автор.

Бронислав сказал, что у него есть и официальная должность в Российский академии наук – руководитель лаборатории идеологии управления стратегий Института экономических стратегий.

Когда мужчину начали спрашивать, правда ли он шаман, Виногродский заявил : «Могу сказать лишь, что шаманство – это привычное наименование для явлений, которые сложно объяснить в обыденно существующих терминах».

Оказалось, что Бронислав знаком с боссом «Москвы» много лет. «Белоус меня знал, у нас общая тема – хотели запустить цигун [комплексы традиционных упражнений даосских алхимиков]. Работа с энергетикой в спорте высоких достижений. Он все время про Национальную баскетбольную лигу мне рассказывал, что они медитацию практикуют, ну и меня звал», – рассказывал китаист.

Задачей нового специалиста стало «повышение степени осмысленности у игроков». А в описании его обязанностей тумана оказалось больше, чем в Сайлент Хилл.

Бронислав Виногродский (фото с сайта bronislav.ru) Фото: From Official Website

«То, чем я занимаюсь в клубе, можно назвать нетрадиционными опосредованными технологиями влияния на происходящее, основанными на очень ясных и точных логиках, которые просто непривычны и далеко отстоят от знания обычного человека. В китаеведении я занимаюсь специфической проблемой описания древних способов структуры сознания. Они заложены в основном в «Книге перемен», которую я много лет изучаю, и других текстовых образованиях. В принципе что-то удалось понять и разобраться в этих способах влияния. Вот, собственно говоря, эти свои знания я и применяю в команде», – толковал Виногродский.

Шаман приходил к команде и общался с игроками. Мониторил атмосферу и состояние клуба. Когда его попросили объяснить, что именно он делает, Бронислав отмахнулся : «Обычно, когда меня спрашивают, как вы это делаете, я говорю: «Если у вас есть лет пять свободного времени, можем приступить». Это нельзя объяснить двумя словами. Но [я работаю] без плясок с бубном».

Перед появлением Виногродского в клубе летом 2006-го «Москва» шла на восьмом месте в таблице РПЛ. А финишировала на шестой строчке. Следующий год под присмотром китаиста стал еще успешнее: четвертое место в России и выход в Кубок УЕФА. Возможно, на результат повлиял и Леонид Слуцкий, который работал в «Москве» с 2005-го по 2007-й.

Но в 2008-м все труды пошли под горку. Юрий Белоус покинул клуб весной, Бронислав Виногродский тоже ушел. А через два года клуб развалился.

Легенда русского футбола Эктор Бракомонте Фото: Getty Images

Впоследствии Белоус работал в «Локомотиве», «Ростове», а сейчас занимается бизнесом и дает журналистам комментарии по актуальным новостям. А китаист Виногродский отправился на другие спортивные турниры.

Осенью 2021-го специалист дал интервью «Спорт-Экспресс» : «Я ездил в Бразилию на Олимпиаду. На чемпионат мира [по борьбе] в Ташкенте. Если есть время, с борцами куда-то лечу. Мой друг, тоже из Дагестана, сейчас серьезный предприниматель в Силиконовой долине. Серьезный, большой чел. Периодически езжу, консультирую его. Сообщает вдруг: «Говорят, наши-то, дагестанцы, со своим шаманом по соревнованиям ездят», – «Да это про меня!»

Кем бы ни был Бронислав Виногродский – реально работающим психологом с особым подходом или коллегой участников «Битвы экстрасенсов» – история с шаманом в «Москве» отлично характеризует российский футбол. Можно надеяться на колдунов, кричать пропагандистскую ерунду о пользе лимита на легионеров или втаскивать два фарм-клуба чемпиона России в Премьер-лигу, но побеждать нас в футбол почему-то и дальше будут клубы с современными взглядами, технологиями и принципами.

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