Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский объяснил отсутствие титулов черно-зеленых молодостью клуба. Газинский отметил, не только его команда долгое время не может взять трофей.

– «Краснодар» считается в России большим клубом, но за 12 лет его существования нет ни одного трофея. Почему так сложилось?

– Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьется успехов. Есть серьезная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд, – приводит слова Газинского Metaratings

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«Краснодар» основан в 2008 году Сергеем Галицким.

Клуб трижды брал бронзу чемпионата России и один раз доходил до финала Кубка страны.

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