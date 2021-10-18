Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что летом мог перейти в «Локомотив». Футболист не исключил уход из петербургского клуба в будущем.
– Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?
– Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть. Моя цель – играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.
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– Не исключаете вариант с уходом в другую команду?
– Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть.
– Летом были разговоры про «Локомотив». Это правда?
– Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в «Локомотив». Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У «Зенита» же много матчей – чемпионат, Лига чемпионов, Кубок. Но пока игровой практики мало. Как будет дальше – посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело, – приводит слова Мостового «Российская газета».
- В нынешнем сезоне Мостовой отыграл за «Зенит» 13 матчей и не отличился результативными действиями. В среднем за встречу полузащитник проводит на поле 19 минут.
- Transfermarkt оценивает Мостового в 3 млн евро.
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