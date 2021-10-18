Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов получил травму в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

Лучший бомбардир чемпионата России открыл счет в матче уже на 9-й минуте, но спустя 20 минут форварда унесли с поля на носилках после столкновения с защитником «быков» Кайо Панталеао. Бразилец пошел в жесткий отбор в центре поля и врезался в бедро Агаларова. 21-летний форвард не смог продолжить матч и был заменен на Остона Урунова.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов эмоционально отреагировал на грубую игру Кайо и травму Агаларова. Досталось даже владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

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«А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи... Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.

Гамид – человек, сделавший себя сам своим трудом, дисциплиной, целеустремленностью. А что, если сейчас это все закончилось? Арбитр Сухой, а вам стыдно хотя бы немного за то, что вы «не заметили», как убивают лучшего бомбардира России? Господа новые руководители нашего футбола, а вы этого всего тоже не замечаете?» – выразил Мурзагулов боль «СЭ»

«Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» на выезде – 1:1. На гол Агаларова забитым мячом с пенальти ответил Гжегож Крыховяк.

Гамид Агаларов – лучший бомбардир чемпионата России. В 11-ти матчах РПЛ-2021/22 форвард отличился 9 раз.

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