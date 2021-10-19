Футбольный арбитр Сергей Карасев посетил шоу «Вечерний Ургант», как принимает решения о наказаниях игроков во время конфликтных ситуаций.
– В какой момент вы можете дать красную карточку во время конфликта, в какой – желтую? Где эта градация?
– Если берем конкретно правила и судейские рекомендации, мы даем карточку зачинщику. Кто-то нарушает, к нему бежит игрок, и начинается. А потом прибегают остальные, и продолжается. Рекомендации – как минимум по одной карточке каждой из команд. Если конфронтация достаточно массовая, то по две.
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– А за оскорбления? Есть градация, когда можно дать красную карточку?
– Если игрок просто чем-то недоволен, махнул рукой в сторону судьи и сказал «Да что ты свистишь» – более-менее нормально, желтая карточка. Если нецензурную брань в лицо говорит – это красная. Такого не бывает практически. По крайней мере в Премьер-лиге я такого не помню.
– А вы потом все это записываете?
– Если вдруг что-то произошло, есть Контрольно дисциплинарный комитет, я дополнительный рапорт пишу, и да, упоминаю там слова, которые были произнесены, – рассказал Карасев Ивану Урганту.
- Карасев обслуживал матчи Евро-2020, Суперкубка УЕФА и полуфинал Лиги наций.
- Также арбитр дебютировал в групповом этапе ЛЧ матчем между «Ливерпулем» и «Порту».
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