Футбольный арбитр Сергей Карасев посетил шоу «Вечерний Ургант», как принимает решения о наказаниях игроков во время конфликтных ситуаций.

– В какой момент вы можете дать красную карточку во время конфликта, в какой – желтую? Где эта градация?

– Если берем конкретно правила и судейские рекомендации, мы даем карточку зачинщику. Кто-то нарушает, к нему бежит игрок, и начинается. А потом прибегают остальные, и продолжается. Рекомендации – как минимум по одной карточке каждой из команд. Если конфронтация достаточно массовая, то по две.

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– А за оскорбления? Есть градация, когда можно дать красную карточку?

– Если игрок просто чем-то недоволен, махнул рукой в сторону судьи и сказал «Да что ты свистишь» – более-менее нормально, желтая карточка. Если нецензурную брань в лицо говорит – это красная. Такого не бывает практически. По крайней мере в Премьер-лиге я такого не помню.

– А вы потом все это записываете?

– Если вдруг что-то произошло, есть Контрольно дисциплинарный комитет, я дополнительный рапорт пишу, и да, упоминаю там слова, которые были произнесены, – рассказал Карасев Ивану Урганту.

Карасев обслуживал матчи Евро-2020, Суперкубка УЕФА и полуфинал Лиги наций.

Также арбитр дебютировал в групповом этапе ЛЧ матчем между «Ливерпулем» и «Порту».

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