Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов закончил карьеру футболиста.
Игрок организовал прощальный ужин для последней команды, московского «Велеса». На ужин он пригласил игроков, весь тренерский штаб и президента «Велеса». Тарасову поступает много предложений от блогеров и представителей бизнеса, а также рекламных предложений от спортивных брендов, сообщают «Казанские ведомости».
- Тарасов также выступал в «Рубине», «Локомотиве», «Москве» и «Томи».
- За сборную полузащитник провел восемь матчей и забил один мяч.
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