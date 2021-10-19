Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов закончил карьеру футболиста.
Игрок организовал прощальный ужин для последней команды, московского «Велеса». На ужин он пригласил игроков, весь тренерский штаб и президента «Велеса». Тарасову поступает много предложений от блогеров и представителей бизнеса, а также рекламных предложений от спортивных брендов, сообщают «Казанские ведомости».
  • Тарасов также выступал в «Рубине», «Локомотиве», «Москве» и «Томи».
  • За сборную полузащитник провел восемь матчей и забил один мяч.
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