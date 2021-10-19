Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник объяснил решение назначить Маркуса Гисдоля на пост главного тренера команды.
«Когда руководство приняло решение о смене тренера, то в течение недели нужно было найти специалиста, который имеет опыт работы с молодежью. У нас было не 15 тренеров, а лишь небольшой шорт-лист. Я знаю Маркуса с 2007 года. Мы сотрудничали с ним в «Хоффенхайме» и «Шальке 04». Я встретился с Маркусом. Мы договорились, что он будет главным тренером через три дня после отставки Николича», – приводит слова Рангника «Спорт-Экспресс».
- 5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича.
- На пост главного тренера пригласили немецкого коуча Маркуса Гисдоля.
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