Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос продлил контракт с клубом.

Срок нового соглашения 28-летнего колумбийца рассчитан до конца сезона-2025/26, сообщил официальный сайт «Зенита»

«Счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать все, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой. Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача – показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом.

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Мне и моей семье очень комфортно в Санкт-Петербурге, дочь и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы – все это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде. Надеюсь, так будет и впредь. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за невероятную поддержку и любовь, которую чувствую от них с самых первых дней. Вы лучшие!» – прокомментировал Барриос продление контракта с «Зенитом».

Барриос перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс».

Предыдущий контракт колумбийского полузащитника был рассчитан до 2023 года.

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