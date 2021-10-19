Приближается один из главных матчей сезона – битва «Зенита» и «Спартака»! Специально для болельщиков красно-белых Winline разыгрывает эксклюзивную поездку в Санкт-Петербург.

По итогам розыгрыша определятся два победителя, каждый из которых получит билеты на суперматч в Северной столице, билеты на самолет и обратно в свой город, а также проживание в гостинице на один день. Каждая поездка рассчитана на двоих, поэтому победители смогут взять с собой еще по одному болельщику красно-белых!

Чемпионат России Барриос продлил контракт с «Зенитом» на 5 лет 3 ЧАСА НАЗАД

Одну поездку будет разыграна среди новых пользователей, другая – среди тех, кто уже зарегистрирован! Правила участия:

новым пользователям нужно зарегистрироваться в приложении Winline с промокодом 1922;

если уже зарегистрирован, то сделай ставку ровно в 1922 рубля на матч «Спартак» – «Лестер» (20 октября).

Проявив активность, ты увеличишь шансы на победу! Итоги конкурса будут опубликованы 21 октября в сторис официального инстаграм-аккаунта «Спартака».

Лига чемпионов УЕФА Бонуччи: «Мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости» 4 ЧАСА НАЗАД