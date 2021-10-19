Игрок академии «Локомотива» 2005 года рождения Степан Бердников написал письмо на имя гендиректора клуба Владимира Леонченко, в котором попросил применить меры к тренеру вратарей Дмитрию Екимову.

Текст письма оказался в распоряжении «Чемпионата» . По слова футболиста, Екимов позволил себе оскорбления в адрес воспитанника.

«Довожу до вашего сведения, что вчера, 8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашел в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович. Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задал вопрос: «Ты смотришься в зеркало каждый день?» Я повернулся к нему и ответил: «Нет! А что?»

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Он продолжил: «Когда ты встаешь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты дерьмо». Я ответил: «Почему я дерьмо?» Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой «Урал» вслед за другом. После этого я вышел из комнаты, ушел на свой этаж и очень долго не мог заснуть. Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д. В.», – говорится в письме.

Согласно информации источника, на момент публикации письма санкции к Екимову применены не были.

Состоялась только беседа между игроком и Александром Самедовым, который занимает пост старшего селекционера «Локомотива» по молодежному футболу.

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