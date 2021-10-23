Еврокубковый мидуик выдался неудачным и для «Зенита», и для «Спартака» – петербуржцы дома уступили «Ювентусу», красно-белые проиграли «Лестеру» на «Открытие Арене». Поднять настроение болельщикам поможет победа в Winline Derby. Кому достанутся 3 очка на «Газпром Арене»? Узнаем уже 24 октября.

Кто посмотрит матч по ТВ

Чемпионат Украины Срна: «Шахтер» – лучший клуб Восточной Европы» 5 ЧАСОВ НАЗАД

В составе «Зенита» две потери – Магомед Оздоев с июля лечит травмированное колено и еще не выходил на поле в этом сезоне. Далер Кузяев не попал в заявку на матч из-за дисквалификации. Но главная проблема связана с Малкомом и Клаудиньо – бразильцы не тренировались в общей группе «Зенита» перед игрой со «Спартаком». По словам Сергея Семака, их участие в матче под большим вопросом.

Клаудиньо, «Зенит» Фото: Getty Images

«Спартак» на выезде в Санкт-Петербурге не сможет рассчитывать на Самуэля Жиго из-за перебора желтых карточек – французский защитник получил лишнее предупреждение в матче с «Динамо». Эсекиэль Понсе получил травму мениска в игре с «Наполи»: в начале октября аргентинец перенес операцию и пропустит около трех месяцев. Также из-за различных травм с «Зенитом» точно не сыграют Павел Маслов, Наиль Умяров и Георгий Мелкадзе. Куинси Промес не выходил на поле с матча 10-го тура РПЛ с «Ахматом», в котором получил травму боковой связки колена. Участие голландца в матче с «Зенитом» также маловероятно.

Форма

«Зениту» надоело единоличное лидерство в РПЛ, и команда Семака вернула интригу двумя подряд поражениями с одинаковым счетом 1:2 – от «Сочи» и «Арсенала». Теперь в таблице двоевластие: «Динамо» после разгома «Химок» сравнялось по очкам с клубом из Санкт-Петербурга. Уйти хотя бы в минимальный отрыв можно лишь набрав очки в игре со «Спартаком».

Красно-белые не проигрывают в России ровно месяц – последнее поражение случилось 20 сентября в дерби с ЦСКА. После этого – две победы и ничья с общим счетом 5:2. Но каждый следующий матч давался «Спартаку» тяжелее предыдущего: если «Уфу» дома обыграли более-менее уверенно (2:0), то на выезде с «Ахматом» (1:0) и на «Открытие Арене» с «Динамо» (2:2) пришлось помучаться.

«Спартак» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Беспроигрышная серия «Зенита» в матчах со «Спартаком» насчитывает 6 матчей.

Последний раз красно-белые обыгрывали «Зенит» в ноябре 2017 года – на «Открытие Арене» в матче 18-го тура РПЛ (3:1).

В Санкт-Петербурге «Спартак» в последний раз побеждал при Валерии Карпине – это случилось в мае 2012 года. Победу красно-белым принесли голы Динияра Билялетдинова, Эммануэля Эменике и Рафаэла Кариоки. В составе «Зенита» отличились Александр Кержаков и нынешний тренер питерцев Сергей Семак.

В сезоне-2020/21 «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в Москве – 1:1. Игра в Санкт-Петербурге закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Последняя нулевая ничья в матчах «Зенита» со «Спартаком» случилась в 6-м туре РПЛ-2018/19.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Спартак»

Котировки букмекеров

«Зенит» выглядит очевидным фаворитом – даже несмотря на три подряд поражения во всех турнирах и беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ. Красно-белые слишком неудачно играют в Санкт-Петербурге в последние годы, поэтому шансы набрать очки в этом матче кажутся призрачными. Но голы красно-белых весьма вероятны: команда Руя Витории не уходит с поля без забитых мячей с 20 сентября. Поэтому можно рассмотреть ставку «обе забьют» за кэф 1,77

Где смотреть

Матч состоится 24 октября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на спутниковом канале «Матч! Премьер», а также на сайте Winline. Не упустите возможность почитать текстовую трансляцию Eurosport.ru – для вас ее по ссылке проведет Полина Шерстобитова.

Опрос

КТО ВЫИГРАЕТ ГЛАВНЫЙ МАТЧ УИКЕНДА В РПЛ? «Зенит» «Спартак» Будет ничья

Лига чемпионов УЕФА «Разве это игроки для ЛЧ?» Орлов раскритиковал Дзюбу и Ловрена 18 ЧАСОВ НАЗАД