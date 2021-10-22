Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан клуба «Спартака» Валентина Коршунова.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ о воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия, сообщает телеграм-канал «Мутко против» . Если вина Коршунова будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Что случилось?

Лига Европы УЕФА Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА 4 ЧАСА НАЗАД

Инцидент произошел после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Лестер». Бывший глава фан-клуба красно-белых Валентин Коршунов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил журналиста РБК Александра Щеголева у ВИП-сектора. Коршунов нанес Щеголеву несколько ударов по голове, сообщил «Матч ТВ» . Другие журналисты пытались помешать пьяному болельщику, но тот отбивался. Полиция быстро вмешалась в инцидент и растащила мужчин, после чего полиция увела в участок пострадавшего и нападающего для дальнейших разбирательств.

Оказалось, конфликт возник из-за того, что Щеголев после матча стал снимать бывшего главу фан-клуба «Спартака» на камеру. Коршунов выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста.

«20 октября в ОМВД России по району Покровское-Стрешнево Москвы поступило заявление от мужчины 2000 года рождения о том, что ему нанес телесные повреждения неизвестный во время осуществления профессиональной деятельности. Подозреваемый 1982 года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщили ТАСС в пресс-службе московского ГУ МВД.

В результате Тушинский районный суд Москвы оштрафовал Валентина Коршунова на 5 тысяч рублей. Также экс-директору фан-клуба «Спартака» запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение двух лет.

Сейчас Коршунов снова задержан до избрания ему меры пресечения. Как стало известтно телеграм-каналу «Мутко против», мужчина уже был допрошен следователями Тушинского межрайонного следственного отдела СК.

Валентин Коршунов был директором фан-клуба «Спартака» с 2015 по 2019 год.

Он покинул пост в связи с утратой доверия фанатского объединения «Фратрия».

Лига Европы УЕФА Бакаев: «Какой «Лестер» космос? Мы же не проиграли 0:4» ДЕНЬ НАЗАД