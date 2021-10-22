Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился новостями о состоянии травмированных в матче с «Ювентусом» Малкома и Клаудиньо, а также о некоторой пользе от дисквалификации Далера Кузяева из-за перебора желтых карточек перед игрой со «Спартаком».

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько ему придется пропустить. По Клаудиньо ситуация получше – надеюсь, что все обойдется.

У Далера Кузяева есть небольшое повреждение – хорошо, что он не так много сыграл в предыдущих матчах и не усугубил его, поэтому эта пауза для него как нельзя кстати, он сможет немного передохнуть. Конечно, его отсутствие отражается на нашей команде. Это игрок с определенным набором качеств, которые для нас очень важны. Нам будет его очень не хватать», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита»

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Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге.

После 11 матчей «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 23 очка, «Спартак» расположился на 7-м месте (17).

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