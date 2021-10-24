Футбол «Спартака» при Руе Витории – динамичный сериал, в котором постоянно меняются вводные. В августе главными проблемами москвичей казались реализация и роли легионеров. К дерби с ЦСКА команда вернулась к наработкам Доменико Тедеско и выправила игру у чужих ворот. После дерби началась трехматчевая беспроигрышная серия в РПЛ.

«К философии Витории нужно было привыкнуть. Сначала получалось не все, но теперь притирка позади, и результаты улучшились. Руй всегда говорит честно и прямо, много общается с игроками один-на-один», – радовал Виктор Мозес в октябрьском интервью клубному сайту. «Спартак» действительно подтянул исходы игр, но проблемы не закончились. Главная трудность связана с передней линией.

Несмотря на схожие схемы, Витория строит атаку отлично от Тедеско. Доменико сочетал физические качества Александра Соболева с подвижностью Джордана Ларссона. Если россиянин чаще действовал в штрафной и на подыгрыше, то швед – на рывках в коробку и изобретательном дриблинге.

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Витория переработал роли в атаке. Португалец задействует одну девятку и двух десяток – последние врываются в штрафную. При этом центральный нападающий должен смещаться вглубь: помогать с розыгрышем и освобождать пространство в передней линии.

Соболев, Литвинов и Промес празднуют гол «Спартака» в ворота «Ахмата» Фото: Getty Images

В составе «Спартака» есть подходящий игрок – Эсекиэль Понсе. Неслучайно аргентинец превосходит одноклубников по голам в РПЛ-2021/22 (4) – тем страннее звучат слухи о его продаже. Возьмем статистику южноамериканца по тем матчам, которые «Спартак» провел в схеме с тремя центрдефами и где он получил 60+ минут в роли девятки:

Против «Арсенала»: 28 из 48 действий пришлись на среднюю треть (58%);

Против «Легии»: 41 из 58 (71%);

Против ЦСКА: 35 из 43 (81%);

Против «Уфы»: 27 из 35 (77%).

Средняя активность Понсе в глубине остановилась на уровне 72% действий. Вот аналогичная разбивка Соболева:

Против «Сочи»: 27 из 43 (63%);

Против «Химок»: 22 из 36 (61%);

Против «Ахмата»: 22 из 35 (63%);

Против «Динамо»: 29 из 39 (74%);

Против «Лестера»: 37 из 48 (77%).

Средняя цифра Александра – 65%. На первый взгляд, разница в 7% несущественна. Но давайте взглянем на другой параметр – действия десяток «Спартака» в чужой штрафной. Чем качественнее девятка двигается по финальной трети, тем больше активности в передних зонах будут выдавать партнеры.

Вот что показали десятки с Понсе:

Против «Арсенала»: 6 действий в чужой штрафной от десяток;

Против «Легии»: 10;

Против ЦСКА: 9;

Против «Уфы»: 7.

Среднее значение – 8 действий в штрафной соперников. Ниже – цифры партнеров Соболева:

Против «Сочи»: 7

Против «Химок»: 9

Против «Ахмата»: 7;

Против «Динамо»: 5;

Против «Лестера»: 3.

Средний показатель падает до 6,2. Если подытожить, Соболев двигается по финальной трети почти так же активно, как и Понсе, но с меньшим результатом. Смещения Эсекиэля дарят партнерам больше пространства в высоких зонах. Единственная проблема – в матче с «Наполи» аргентинец травмировал мениск.

Эсекиэль Понсе Фото: Getty Images

После повреждения Понсе перед Виторией возник вопрос: как строить атаку без футболиста, который наиболее эффективно подходил на роль девятки? Варианта два. Первый – продолжить работу с Соболевым, чтобы превратить количество его действий в качество. Второй – попробовать в роли девятки Ларссона.

Джордан стал объектом фанатской критики со старта сезона-2021/22. Причина – в низкой результативности. После звездной кампании, которая закончилась вызовом на Евро, Ларссон не забивал три месяца – прорвало только в матче с «Лестером».

Сам игрок списывал скудную игру на проблемы с семьей. 15 октября Ларссон объяснил: два месяца назад у него родился сын, но перевезти ребенка с матерью в Москву не удавалось. Джордан грустил, а теперь раскрепостился.

Функционал Ларссона мог бы пригодиться на позиции в центре. Косвенное доказательство – Джордан оказался вторым игроком РПЛ-2020/21 по общей остроте владений, в которых поучаствовал (первый – Артем Дзюба). Швед был хорош в финальной трети в первую очередь благодаря подвижности. Роль девятки в обновленной системе Витории требует именно это.

Джордан Ларссон, «Спартак» – «Легия» Фото: Getty Images

«Спартак» с трудом выходит на стабильные результаты не только из-за группы атаки. Александр Максименко резко сдал по продвинутой статистике, про Николая Рассказова вы уже прочитали во всех медиа страны, Максимилиано Кофрис чередует грамотную защиту с ошибками, Роман Зобнин отстал от чемпионского уровня. В отдельных матчах московскую команду могут подвести разные футболисты, но вопрос нападения – самый значимый.

С одной стороны, у Витории есть Соболев, который подходит системе не до конца. С другой, Понсе вылетел с травмой. Плюс надо поднимать Ларссона. Именно эта вилка может подкосить «Спартак» в краткосрочной перспективе, в первую очередь – повлиять на результат с «Зенитом», чью систему с тремя центральными защитниками нужно растаскивать как раз за счет активной девятки.

Все цифры взяты с WhoScored и UnderStat.

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