Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы знаете, какие игроки больше всего ценятся в Англии? Больше всего там ценятся инициативные, целеустремленные игроки. Такие игроки сейчас есть в «Динамо»: Тюкавин, Захарян. Они целеустремленные, им нужно завоевывать титулы, им нужно побеждать. В этой команде чувствуется задор молодости.

А что нужно Дзюбе? Я как ни посмотрю прессу, там он то слон, то лев. Осталось сравнить себя с гориллой. Дзюба отказался играть за сборную. Его все равно тянут туда. Например, комментатор Орлов. Но Дзюба и так много на себя берет. Он для сборной, я убежден, вчерашний день. И раньше, когда за нее играл, приносил не только пользу. Помешал, например, обыграть хорватов на чемпионате мира.

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– В серии пенальти?

– Конечно. Вспомните, что было перед ней. Тренер хорватов подходит к игрокам, что-то объясняет, говорит. И показывают нашу группу игроков. Там Дзюба, мат-перемат, «Вы там то, вы там это...» Он, значит, поднимает градус. Вот где трагедия!

Перед пенальти нельзя этого делать. Игроки и так волнуются. А ты еще пытаешься нагнетать. Вопрос, конечно, технический, как ты ведешь себя в раздевалке, на поле. У меня, например, никогда шума не было, – сказал Бышовец в интервью Sport24

Серия Дзюбы без голов и голевых передач в Лиге чемпионов составляет 4 матча подряд.

Последнее результативное действие форварда в ЛЧ – гол в ворота «Лацио» 24 ноября 2020-го.

16 октября Дзюба забил 100-й мяч за «Зенит» и повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионатах России – у обоих по 143 мяча.

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