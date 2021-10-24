«Спартак» неудачно заехал в гости к «Зениту». В Санкт-Петербурге гости влетели с разгромным счетом – 1:7. На 20-й минуте Азмун с идеальной передачи Ракицкого распечатал ворота москвичей. Клаудиньо увеличил отрыв на 28-й минуте, закрутив мяч в девятку с дальней дистанции.На 36-й Азмун отличился дублем – с углового Ракицкий вырезл подачу, а иранец занес мяч в сетку. Под занавес тайма над защитой поиздевался Мостовой и забил четвертый мяч.

Во втором тайме «Спартак» отыграл одни мяч, Промес переиграл оборону и забил. Но уже на 56-й минуте «Зенит» забросил пятый в ворота красно-белых: отличился Мостовой. На 80-й минуте шестой мяч с пенальти провел Дзюба, реализовавший пенальти, а точку в матче поставил Ерохин.

Дзюба догнал рекордсмена по голам в чемпионате России Олега Веретенникова. У обоих теперь по 143 мяча.

«Зенит» вырвался в лидеры турнирной таблицы с 26 очками.

«Спартак» занимает 7-ю строчку.

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