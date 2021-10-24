Нападающий «Зенита» Артем Дзюба реализовал 11-метровый в матче 12-го тура чемпионата России против «Спартака». Форвард подошел к мячу на 80-й минуте и забил пенальти, назначенный за снос Сердара Азмуна в чужой штрафной.

Дзюба повторил достижение экс-нападающего «Ротора» Олега Веретенникова. У обоих страйкеров теперь по 143 гола в чемпионатах России. Ударом с точки в матче со «Спартаком» Артем догнал легенду волгоградского футбола.

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Следующая банка сделает игрока «Зенита» единоличным рекордсменом. У экс-капитана сборной 80 забитых мячей за сине-бело-голубых в РПЛ и 101 во всех турнирах.

Гол Дзюбы помог питерцам одержать разгромную победу над московским «Спартаком» – 7:1.

Для 33-летнего нападающего этот забитый мяч стал шестым в чемпионате России. Он сравнялся с Денисом Глушаковым в гонке бомбардиров и уступает Гамиду Агаларову (11 голов), Сердару Азмуну и Федору Смолову (по семь голов).

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