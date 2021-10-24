13 пропущенных мячей за три матча – самая страшная цифра «Спартака» в середине и конце октября. Если на голы «Динамо» и «Лестера» команда Руя Витории ответила дважды и трижды, то «Зениту» досталось лишь в одном эпизоде. 1:7 – после таких поражений позитив в голову не идет. Но у москвичей он слегка проявился после перерыва.

В матче с «Зенитом» «Спартак» защищался по классической для осени схеме 5-2-3. Передняя тройка действовала лично по Деяну Ловрену, Дмитрию Чистякову и Ярославу Ракицкому. Команда Витории – вторая по оборонительной активности в РПЛ-2021/22 (мешают сопернику после каждой 9-10 передачи). Вот и на «Газпром Арене» москвичи включили смелый подход.

Схема 5-2-3 в защите «Спартака» в первом тайме Фото: Other Agency

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«Зенит» регулярно находил открытые зоны в стартовой системе «Спартака». Успехи команды Сергея Семака отразились на всех голах из первого тайма.

Каскад угловых перед дебютным голом запустил Ярослав Ракицкий. Украинец запустил мяч на левый фланг, куда и стянулась защита «Спартака». В центре без опеки остался Вильмар Барриос – к колумбийцу должен был опуститься кто-то из передней линии. Гости открыли пространство, опорник развернулся и подарил пас Вячеславу Караваеву, чей прострел заблокировал Айртон.

Барриос остался один в середине поля Фото: Other Agency

Вторую голевую атаку тоже начал Ракицкий. Защитник получил мяч после отката в первую линию и в два касания забросил на Данила Кругового. Лонгболла не случилось бы, включись Джордан Ларссон в прессинг секундой ранее.

Ларссон не успевает запрессинговать Ракицкого Фото: Other Agency

Третий гол «Зенита» прилетел после углового, однако выпад, который привел к корнеру, открыл Данил Круговой. После возврата владения россиянин забросил мяч на Сердара Азмуна. Остановить лонгболл должен был Николай Рассказов, который занял полупозицию и не решился на агрессивный стык.

Вынос Кругового, который должен был остановить Рассказов Фото: Other Agency

Четвертый гол начался с отбора Азмуна у Руслана Литвинова. Мяч отлетел к Барриосу. Полузащитник «Спартака» слишком вяло побежал к чужому опорнику – помешали то ли иранец, то ли судья, хотя активный прессинг и высокая защита требуют быстрых и постоянных включений по оппонентам. Вильмар выдал голевой пас на Андрея Мостового.

Барриос получил мяч в открытой зоне перед четвертым голом «Зенита» Фото: Other Agency

После перерыва «Спартак» сменил защитную схему. Команда перешла на более компактный модуль 1-2-2 в центральном канале. По похожей модели в ЛЧ-2021/22 защищался «Челси». Конструкт Томаса Тухеля особенно помог лондонской команде в матчах с «Реалом» и «Манчестер Сити».

Модуль 2-2 в защите «Спартака» на чужой половине Фото: Other Agency

На текущей схеме параллели с «Челси» не заканчиваются. В 2016 году Антонио Конте привез «синих» в гости к «Арсеналу». До дерби итальянец использовал расстановку с двумя центральными защитниками – ее же включил на первый тайм дерби, за который игроки Арсена Венгера воткнули сопернику три мяча.

После перерыва «Челси» перешел на схему с тремя центрдефами. До конца сезона-2016/17 лондонцы к двойке так и не вернулись. Итог – победа в АПЛ. Перемена в «Спартаке» вряд ли приведет к похожему результату, тем более что ход питерской игры она изменила не так радикально.

С одной стороны, «Спартак» пропустил три мяча вместо четырех. Один из голов во втором тайме был забит с пенальти, другой – после удаления. С другой, «Зенит» нанес больше ударов (девять против семи до перерыва), почти не просел по действиям в чужой штрафной (было 21, стало 19) и создал 3,71 xG (за первые 45 минут вышло 1,52).

Первый тайм показал: игроки Витории не готовы к интенсивному футболу, где включаться по соперникам нужно без остановки. «Зенит» наказал «Спартак» за микро-ошибки. При этом Руй не опустил руки и перевел команду на модуль 1-2-2, требующий поменьше беготни. Наработка португальца может помочь столичной команде в следующих матчах, если, конечно, к ним футболистов подготовит нынешний тренер.

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