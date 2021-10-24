Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что согласится на потенциальное приглашение на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я готов поработать в «Спартаке». Готов прийти и наладить обстановку – хотя бы в коллективе, чтобы ребята бились. Это Калина (Максим Калиниченко – Eurosport.ru) просто на прическе, не хочет испачкаться. А я готов туда окунуться.

После такого матча я бы встал и сказал: «Ребят, я об… Кое-что сделал и теперь пошел я дальше работать в подвал. Я тренер и отвечаю за результат. Если команда так безвольно, бесхарактерно играет, значит, я плохой тренер.

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[«Спартаку» после поражения от «Зенита» нужно] выгнать всех с Тарасовки и закрыть команду там на неделю, на две. Пусть подумают», – сказал Быстров в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ» (цитата по Sports.ru ).

«Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории – влетел «Зениту» на «Газпром-Арене» со счетом 1:7.

После 12 туров красно-белые занимают седьмое место в чемпионате России и отстают от лидирующего «Зенита» на девять очков.

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