Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» и вошел в Клуб Григория Федотова.
Голы стали для Азмуна 100-м и 101-м. Иранец – второй легионер в клубе после Вагнера Лава (124 мяча).
- Клуб Григоря Федотова объединяет советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более мячей. Также в клуб включают легионеров со 100 голами за российские клубы.
- Лучший бомбардир – Олег Блохин, у которого 319 голов. Следом идут Олег Протасов (245), Александр Кержаков (226) и Артем Дзюба (210).
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