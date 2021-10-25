Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» и вошел в Клуб Григория Федотова.

Голы стали для Азмуна 100-м и 101-м. Иранец – второй легионер в клубе после Вагнера Лава (124 мяча).

Клуб Григоря Федотова объединяет советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более мячей. Также в клуб включают легионеров со 100 голами за российские клубы.

Лучший бомбардир – Олег Блохин, у которого 319 голов. Следом идут Олег Протасов (245), Александр Кержаков (226) и Артем Дзюба (210).

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