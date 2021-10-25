Пресс-служба производителя презервативов Vizit высмеяла «Спартак» после разгрома от «Зенита» в 12-м туре РПЛ. На странице компании появилось сообщение с необычным предложением красно-белым.
«Ребята из «Спартака», напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита», – гласит текст сообщения в твиттере.
- «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
- По дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, еще по мячу забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин.
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