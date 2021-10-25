Новичок национальной сборной и защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов в 2017-м играл за грозненский «Ахмат». После одной из тренировок Рамзан Кадыров пригласил игроков на ужин. Там политик встретился с Арсеном и в шутку ударил его в живот, спросив физической форме.

– Как устроена академия «Рамзан» в Грозном, где вы начали профессиональный путь футболиста? Какое там отношение тренеров к ученикам?

– В 2012 году нам с братом позвонили из академии и предложили стать учениками, так что мы сразу туда собрались. Тренеры были хорошего уровня, а позже приехали и итальянские специалисты: мой дедушка их лично пригласил. Два подхода слились, так что было сложно привыкать и адаптироваться. Итальянцы все же настаивали на постоянном движении, хотя до этого мы не перемещались так активно. И к этому новому требованию – всегда быть в движении – долго привыкали.

Чемпионат России Кроссовки Майкла Джордана продали дороже стоимости Гилерме 2 ЧАСА НАЗАД

– Там вы впервые и встретились с Рамзаном Кадыровым? При каких обстоятельствах?

– Дважды с ним лично встречался. В первый раз, когда мне было 10 лет. «Терек» приехал на тренировку в академию, а Кадыров вместе с клубом. Тогда лишь несколько советов нам дал. В 2017-м он уже всех собрал в ресторане: молодежную сборную и основу «Ахмата». Помню, когда мы фотографировались, он слегка ударил меня в живот и спросил в шутку: «Почему у тебя такой слабый пресс?» Посоветовал подкачаться. Запомнил это на всю жизнь. Сейчас как раз набрал нужную форму. За эти шесть лет между нашими встречами Рамзан Ахматович не изменился. Всегда был порядочным, жестким политиком. Посмотрите, что с Грозным сейчас: цветет город.

– Он обычно посещает тренировки, игры команды?

– Раньше чаще посещал. Но если появляется, то идет на личное общение. Может над тобой пошутить или вместе посмеяться, – рассказал Адамов в интервью Eurosport.ru.

Чемпионат России Максименко – худший вратарь РПЛ по отраженным ударам 2 ЧАСА НАЗАД