Вратарь «Спартака» Александр Максименко показал худший результат по проценту отраженных ударов среди вратарей РПЛ.
По итогам 12 туров голкипер отбил лишь 50% выстрелов, попавших в створ. Из 34 ударов Максименко среагировал на 17. Его показатель – самый слабый среди всех вратарей, отыгравших хотя бы два матча в нынешнем чемпионате.
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  • В 12-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
  • Красно-белые идут на седьмом месте в таблице с 17 очками.
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