Вратарь «Спартака» Александр Максименко показал худший результат по проценту отраженных ударов среди вратарей РПЛ.

По итогам 12 туров голкипер отбил лишь 50% выстрелов, попавших в створ. Из 34 ударов Максименко среагировал на 17. Его показатель – самый слабый среди всех вратарей, отыгравших хотя бы два матча в нынешнем чемпионате.

Чемпионат России «Наши лучше – но где они?» Зарема – о русских игроках «Спартака» 05/06/2021 В 14:26

В 12-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

Красно-белые идут на седьмом месте в таблице с 17 очками.

Чемпионат России «Биатлонным экспертам виднее». Максименко зарубился с Губерниевым 30/10/2020 В 13:14