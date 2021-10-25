Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе. Джордан вышел на площадку в проданной паре в пятом по счету матче дебютного сезона в НБА в 1984 году.

Кроссовки от Nike ушли за 1,263 миллиона евро – сумма стала рекордной обуви Джордана, сообщает Guardian

Вырученные деньги сопоставимы с трансферной стоимостью некоторых известных футболистов РПЛ. Например, Маринато Гилерме (1 млн евро), Максимилиано Кофрие и Александр Селихов (оба – 1,2 млн евро).

Предыдущие самые дорогие кроссы Джордана продали за 527,9 тысяч евро.

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