Журналист и блогер Василий Уткин высказался о крупном поражении «Спартака» в матче РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«Никуда не деться от того, что это две самые популярные команды в стране. Поэтому, какое бы положение «Спартак» ни занимал, он не должен выглядеть в матчах с «Зенитом» как дерьмо. Ну нельзя этого допускать.

Может, как-то собираться нужно по-другому, приметы какие-то менять. Может, изменить своему историческому облику и сыграть на контратаках от обороны, как-то выманить на себя. Черт его знает. Для «Спартака» – это да, особенный матч. А для «Зенита» матч со «Спартаком» – ну... Это хороший повод для воспоминаний, поэтому на них всегда ходит много народу. Эти матчи входят в историю.

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Но в остальном – это игра с другой командой в чемпионате России. И это уже, наверное, очень надолго. По крайней мере, при Леониде Федуне, думаю, другие времена не наступят. Даже, может быть, есть определенный кайф в том, что некуда ввернуть слово «достойное поражение». После двух «достойных поражений» «Зенит» и «Спартак» пошли двумя разными дорогами», – сказал Уткин на своем ютьюб-канале

Один из мячей в ворота «Спартака» провел Артем Дзюба. Нападающий повторил достижение экс-нападающего «Ротора» Олега Веретенникова. У обоих страйкеров теперь по 143 гола в чемпионатах России.

Для 33-летнего нападающего этот забитый мяч стал шестым в чемпионате России. Он сравнялся с Денисом Глушаковым в гонке бомбардиров и уступает Гамиду Агаларову (11 голов), Сердару Азмуну и Федору Смолову (по семь голов).

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