Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов признался, что получил сообщение, в котором было высказано предложение о создании нового клуба под названием «Спортак».

«Обращение к ветеранам «Спартака». В ваших силах и возможностях создать новый клуб «Спортак», изменив одну букву от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдете. И где выступать – тоже. У Савина с «Красавой» все ведь получилось.

Просто так смотреть на беспредел в «Спартаке» нет сил. 1:7 от «Зенита» – это позор и безволие. Болельщики, думаю, тоже поддержат создание нового «Спортака» легендами клуба. В год столетия «Спартака» создать новый легендарный клуб с коротким, средним пасом. Войдете в историю мирового футбола. Олег Иванович Романцев, думаю, поддержит и поможет в становлении нового легендарного клуба «Спортак», – говорится в сообщении, опубликованном на странице Титова в инстаграме.

Чемпионат России «Эти таблетки изобрели в войну». Мама Титова – о допинге в «Спартаке» 09/01/2021 В 21:44

«Спартак» проиграл «Зениту» в Питере со счетом 1:7.

По дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, еще по мячу забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

Чемпионат России Титов: «Фора Дзюбы перед Соболевым – спартаковская школа» 11/09/2020 В 10:25