«Зенит» выпустил мерч, посвященный разгромной победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.
В клубном интернет-магазине появились футболки стоимостью 1 400 рублей, на которые нанесен счет игры – 7:1. «Зенит» назвал коллекцию «Новая классика». Фанатам, кажется, идея клуба понравилась – уже через час после анонса все футболки были раскуплены.
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