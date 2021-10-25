«Зенит» выпустил мерч, посвященный разгромной победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.

В клубном интернет-магазине появились футболки стоимостью 1 400 рублей, на которые нанесен счет игры – 7:1. «Зенит» назвал коллекцию «Новая классика». Фанатам, кажется, идея клуба понравилась – уже через час после анонса все футболки были раскуплены.

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«Зенит» разгромил «Спартак» в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.

Красно-белые потерпели крупнейшее поражение за всю историю РПЛ.

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