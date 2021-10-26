«Ростов» объявил об изменениях в тренерском штабе команды.
Виталий Кафанов назначен главным тренером, Заур Тедеев будет работать в статусе старшего тренера основного состава, передает пресс-служба клуба. Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время.
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- Кафанов – третий главный тренер «Ростова» в этом сезоне. Желто-синие начали кампанию при Валерии Карпине, которого 4 августа сменил Юрий Семин. Он проработал до 25 сентября.
- После 12 туров «Ростов» занимает 12-е место с 12 очками.
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(Фото: официальный сайт «Ростова»)
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