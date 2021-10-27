В групповом этапе Бетсити Кубка России «Кубань» обыграла «Краснодар» со счетом 3:0.

Дубль оформил Максим Лаук – защитник отличился на шестой и 63-й минутах. Полузащитник Василий Алейников забил второй мяч в игре – он сделал счет 2:0 уже на 23-й минуте мощным ударом с центра поля.

Ad

Чемпионат России «Уфа» наехала на Галицкого из-за травмы лучшего бомбардира РПЛ 18/10/2021 В 13:41

На 51-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил красную карточку.

Краснодарское дерби стало первым за шесть лет. Предыдущий матч состоялся в августе 2015-го, когда обе команды выступали в РПЛ и сыграли 1:1.

В группе 1 с «Кубанью» и «Краснодаром» играет «Ленинградец». В случае победы клуба из ФНЛ все команды будут иметь по 3 очка после двух матчей.

Вы думали, что «Кубань» погибла? А вот и нет. Теперь в Краснодаре даже два клуба с таким названием. Как так получилось – читайте чудо-историю от фанатов

Чемпионат России «За 16 лет лишь 1 титул». Газинский задел «Спартак» 18/10/2021 В 10:03