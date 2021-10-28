Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список игроков, которые претендуют на титул лучшего футболиста мира 2021 года. В нем 32 кандидата.
В их число попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который оказался единственным представителем РПЛ среди кандидатов. Также в список вошли:
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- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»/«ПСЖ»)
- Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»)
- Джорджиньо (Италия, «Челси»)
- Кевин де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
- Нголо Канте (Франция, «Челси»)
- Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
- Роберт Левандовский (Польша, «Бавария»)
- Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)
- Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)
- Эрлинг Холанн (Норвегия, «Боруссия Дортмунд»)
- Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»/«ПСЖ»)
- Родриго де Пауль (Аргентина, «Порту»)
- Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)
- Каземиро (Бразилия, «Реал»)
- Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»)
- Габриэль Барброса (Бразилия, «Фламенго»)
- Луис Диаз (Колумбия, «Порту»)
- Акрам Афиф (Катар, «Аль-Саад»)
- Мехди Тареми (Иран, «Порту»)
- Сон Хынмин (Южная Корея, «Тоттенхэм»)
- Али Мабхут (ОАЭ, «Аль-Джазира»)
- Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»)
- Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)
- Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)
- Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»)
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
- Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»)
- Уинстон Маккенни (США, «Ювентус»)
- Джованни Рейна (США, «Боруссия Дортмунд»)
- Рауль Хименес (Мексика, «Вулверхэмптон»)
- Эктор Эррера (Мексика, «Атлетико»)
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В этом сезоне Сердар принял участие в 14 матчах «Зенита», забив восемь мячей и сделав две результативные передачи.
«Зенит лидирует в чемпионате России после 12 матчей, в его активе 26 очков.
Источник – IFFHS
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