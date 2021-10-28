Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список игроков, которые претендуют на титул лучшего футболиста мира 2021 года. В нем 32 кандидата.

В их число попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который оказался единственным представителем РПЛ среди кандидатов. Также в список вошли:

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Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»/«ПСЖ»)

Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»)

Джорджиньо (Италия, «Челси»)

Кевин де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

Нголо Канте (Франция, «Челси»)

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

Роберт Левандовский (Польша, «Бавария»)

Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)

Эрлинг Холанн (Норвегия, «Боруссия Дортмунд»)

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»/«ПСЖ»)

Родриго де Пауль (Аргентина, «Порту»)

Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)

Каземиро (Бразилия, «Реал»)

Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»)

Габриэль Барброса (Бразилия, «Фламенго»)

Луис Диаз (Колумбия, «Порту»)

Акрам Афиф (Катар, «Аль-Саад»)

Мехди Тареми (Иран, «Порту»)

Сон Хынмин (Южная Корея, «Тоттенхэм»)

Али Мабхут (ОАЭ, «Аль-Джазира»)

Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»)

Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)

Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)

Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»)

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»)

Уинстон Маккенни (США, «Ювентус»)

Джованни Рейна (США, «Боруссия Дортмунд»)

Рауль Хименес (Мексика, «Вулверхэмптон»)

Эктор Эррера (Мексика, «Атлетико»)

Чемпионат России Азмун стал 2-м легионером в истории России, кто забил больше 100 25/10/2021 В 05:10

В этом сезоне Сердар принял участие в 14 матчах «Зенита», забив восемь мячей и сделав две результативные передачи.

«Зенит лидирует в чемпионате России после 12 матчей, в его активе 26 очков.

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