Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список игроков, которые претендуют на титул лучшего футболиста мира 2021 года. В нем 32 кандидата.
В их число попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который оказался единственным представителем РПЛ среди кандидатов. Также в список вошли:
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»/«ПСЖ»)
  • Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»)
  • Джорджиньо (Италия, «Челси»)
  • Кевин де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
  • Нголо Канте (Франция, «Челси»)
  • Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
  • Роберт Левандовский (Польша, «Бавария»)
  • Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)
  • Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)
  • Эрлинг Холанн (Норвегия, «Боруссия Дортмунд»)
  • Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»/«ПСЖ»)
  • Родриго де Пауль (Аргентина, «Порту»)
  • Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)
  • Каземиро (Бразилия, «Реал»)
  • Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»)
  • Габриэль Барброса (Бразилия, «Фламенго»)
  • Луис Диаз (Колумбия, «Порту»)
  • Акрам Афиф (Катар, «Аль-Саад»)
  • Мехди Тареми (Иран, «Порту»)
  • Сон Хынмин (Южная Корея, «Тоттенхэм»)
  • Али Мабхут (ОАЭ, «Аль-Джазира»)
  • Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»)
  • Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)
  • Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)
  • Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»)
  • Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
  • Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»)
  • Уинстон Маккенни (США, «Ювентус»)
  • Джованни Рейна (США, «Боруссия Дортмунд»)
  • Рауль Хименес (Мексика, «Вулверхэмптон»)
  • Эктор Эррера (Мексика, «Атлетико»)
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Источник – IFFHS
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