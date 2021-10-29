Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высоко оценил талант Александра Кокорина из «Фиорентины» и Федора Смолова из «Локомотива».

Экс-фоовард «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России считает, что оба футболиста должны были выступать за топ-клубы Европы.

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«Кокорин и Смолов по своему потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе». Или в Англии, где-нибудь в «Манчестере». А видишь, как все произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма.

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Когда Кокорин начинал молодым в «Динамо», я думал, что это будет топ-игрок. Он сейчас хоть и уехал в Европу, но лучше так не уезжать», – сказал Павлюченко в интервью ютуб-каналу «Ответь по-братски».

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