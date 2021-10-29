Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает переписывать отечественные рекорды.
Матч 13-го тура российской Премьер-лиги против «Динамо» Дзюба начал на скамейке запасных, вышел на замену на 66-й минуте, а уже спустя три минуты вонзил третий мяч петербургской команды.
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Это гол стал для Артема 144-м в чемпионатах России, он превзошел легендарного форварда «Ротора» Олега Веретенникова и стал единоличным рекордсменом РФПЛ.
А КТО ВСЕ ЖЕ КРУЧЕ?
  • Когда Дзюба вышел на замену, счет в матче был равный 1:1, но между его выходом на поле и голом успел забить еще и Вендел.
  • Артем также делит рекорд с Александром Кержаковым по забитым мяча за сборную России (по 30). Об этой гонке мы писали тут.
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