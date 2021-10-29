«Зенит» во втором матче подряд разгромил москвичей: в этот раз досталось главному конкуренту в чемпионской гонке «Динамо» (4:1).

Хозяева мощно начали игру и создали первый опасный момент уже на второй минуте: Андрей Мостовой получил мяч в центре штарфной от Сердара Азмуна и неточно пробил в касание. Стартовое давление закончилось голом Клаудиньо на восьмой минуте. Бразилец воспользовался ошибкой Ивана Ордеца в штрафной, подхватил мяч и с нескольких метров пробил Антона Шунина. После пропущенного «Динамо» начало огрызаться и тоже проводило продолжительные атаки на чужой половине поля, но гости почти не создали опасных моментов. «Зенит» тоже атаковал, но больше голов до перерыва не случилось.

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«Динамо» было активнее на старте второй половины встречи и после нескольких опасных моментов заработало пенальти. Даниил Фомин уверенно реализовал 11-метровый и сравнял счет. Полузащитник вонзил уже шестой мяч в сезоне, четыре из которых – с пенальти. После забитого москвичи продолжили давить и создали несколько опасных моментов у ворот Станислава Крицюка, однако ни один не реализовали. «Зенит» на 66-й минуте качественно вышел к чужой штрафной, и Вендел после передачи Азмуна вывел «Зенит» вперед. А спустя три минуты хозяева подавали угловой, который закончился голом Артема Дзюбы. А на 85-й минуте Ракицкий добил москвичей шедевральным ударом в девятку со штрафного.

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На этом второе за 6 дней избиение столичных соперников окончилось, и «Зенит» оторвался в таблице от «Динамо» на шесть очков.

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