29 октября состоялся центральный матч первого круга Премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Динамо», окончившийся победой петербуржцев.

Нападающий Артем Дзюба, вышедший на замену на 22-й минуте встречи, на 69-й забил 144-й мяч в чемпионате России. Гол стал новым рекордом среди бомбардиров в истории турнира, раньше достижение принадлежало Олегу Веретенникову. Празднуя взятие ворот, Артем выкрикнул: «Я здесь должен быть!»

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Вероятно, Артем имел в виду поле – ведь последние ключевые матчи против «Спартака» и «Динамо» он начинал на скамейке. В любом случае главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил оставить выкрик без внимания.

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– После гола Дзюба что-то крикнул в адрес скамейки. Предположительно, что он должен играть в стартовом составе. Так ли это? Как вы отреагировали на это?

– То, что обновил рекорд – непростое достижение. В раздевалке все поздравили Артема. Что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе – решение принимает главный тренер, – сказал Семак.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Зенита».

После 13 матчей «Зенит» лидирует в Чемпионате России, в его активе 29 очков.

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