«Динамо» казалось финальным боссом «Зенита» в чемпионате. ЦСКА и «Локо» перестраиваются, «Рубин» не оправился от вылета из Лиги конференций, «Краснодар» ищет стабильность, а «Спартак» – себя. Команда Сандро Шварца выглядела самой состоявшейся на фоне конкурентов, с понятными звездами и игровым рисунком. Победа Сергея Семака показательна.

«Динамо» – четвертая по интенсивности команда РПЛ-2021/22. Москвичи мешают сопернику в среднем после каждой десятой передачи. Во многом из-за прессинга столичный клуб идет в топе чемпионата по допущенным пасам в зону 18 метров от ворот. «Зенит» не смутился. Под матч на «Газпром Арене» Шварц сохранил защитные 4-3-3. Соперник нашел лазейку.

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Передняя линия «Динамо» прессинговала первую тройку соперника. Восьмерки москвичей разрывались между чужими опорниками и вингбеками. Денис Макаров и Вячеслав Грулев не помогали в широких позициях, потому что давили Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена, Дмитрий Скопинцев и Гильермо Варела не бросались на соперников, чтобы не рисковать.

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Полузащитник «Динамо» разрывается в прессинге между опорником и крайком «Зенита» Фото: Other Agency

Итог – Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев, которых не покрыл прессинг «Динамо», вошли в топ-5 игроков «Зенита» по xGBuildup, вкладу в построение атак до удара. Еще за первый тайм питерцы превзошли соперника по общему числу ударов (семь против пяти) и выстрелам из штрафной (шесть против одного) – признак того, что давление Шварца сбоило.

Во втором тайме «Динамо» перестроилось на защитную схему 4-4-2. Присутствие на флангах возросло: теперь края «Зенита» сдерживали не только фулбеки, но и крайние полузащитники.

Очертания схемы 4-4-2 в защите «Динамо» во втором тайме Фото: Other Agency

Перестройка защиты подарила «Динамо» уверенный отрезок после перерыва. С 46-й по 65-ю минуту москвичи перестреляли оппонентов в шесть раз (шесть ударов против одного) и сравняли счет. Семак подстроился.

Главная реформа коснулась Ракицкого. Ярослав изменил структуру передач. Сравните карты пасов украинца до и после перерыва: в первом тайме защитник выдал много активности в позиции третьего центрального защитника, во втором возникло деление на игру у края и ближе к середине.

На мяче Ракицкий стал смещаться в зону левого фулбека. Так «Зенит» получал численное преимущество на фланге либо вытягивал одного игрока «Динамо» из центра.

Другая, более скромная реформа Семака подтвердилась выходом Артема Дзюбы. После замены «Зенит» добавил чуть больше лонгболлов: раньше доля длинных передач составляла 12%, затем – повысилась до 14%. Перемены подстроили хозяев под новую тактику «Динамо» и помогли с победой.

Игра на «Газпром Арене» подтолкнула к простой мысли: «Зенит» – самая страшная команда РПЛ-2021/22. Дело не только в финансах. Со старта сезона Семак развил командную гибкость: питерцы адаптировали схему с тремя центрдефами, освоили систему без Дзюбы в основе, интегрировали Клаудиньо на уровне одного из лучших игроков чемпионата. Успехи действующих чемпионов связаны не только с деньгами.

Проверка «Динамо» – одно из финальных доказательств, что «Зенит» преуспел в тактическом поле. Теперь команда Семака может по-разному наказывать соперников. К мощному составу прибавилась футбольная глубина – кажется, это самая мощная заявка на чемпионство.

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