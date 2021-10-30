Зимой 2016 года в «Спартак» из Перми приехали сразу два футболиста с русским паспортом. Георгия Джикия в Тарасовке защитили от чар «Локомотива» (комментатор Дмитрий Шнякин твитил про симпатии Семина), а Александра Селихова отбили у «Зенита».

Карьеры обоих бриллиантов «Амкара» сложились по-разному. Джикия сразу встал в старт, дорос до сборной и капитанской повязки. Селихов же оказался в раме после спада Артема Реброва. Он провел постчемпионский сезон в основе и прыгал за мячами с «Севильей» и на «Энфилде» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Казалось, что красно-белые приобрели молодого голкипера на годы – с 1994 г.р. в паспорте можно делать сэйвы еще минимум 10 следующих сезонов.

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Но весной 2018-го у Александра начались проблемы. Сначала пресс-служба писала про микротравму мышц бедра, но перед чемпионатом мира оказалось, что вратарь на тренировке повредил ахилл. «Сначала Селихов был в расширенном списке, – объяснял главный тренер сборной Станислав Черчесов. За час-полтора до того, как мы уже окончательную заявочку подавали, поступил звонок из «Спартака» Безуглову. Он перезвонил и сказал, что с Селиховым случилось несчастье: порвал ахилл. Так что мы [Селихова из заявки] исключили».

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Александр Селихов Фото: Getty Images

Вместо него в ворота поставили 20-летнего Александра Максименко, который смотрелся не так кошмарно на фоне жутких сезонов «Спартака» позднего Карреры и любого Кононова. Олег вернул восстановившегося Селихова только зимой 2019-го. Александр снова оказался в раме на великом «Кубке Париматч Премьер» и косвенно принес красно-белым новый трофей, пусть и в товарищеском турнире в Катаре.

Селихов провел шесть матчей в весенней части сезона-2018/19, пропускал почти в каждой игре и ушел с поля только из-за травмы. Посмотрите хайлайты апрельского дерби с ЦСКА – армейцы засунули два мяча в сетку «Спартака», но голкипера вряд ли можно обвинить хотя бы в одном из них. Уже при прыжке за ударом Влашича сразу после второго гола заметно, что Саша схватился за перчатку и что-то показал тренерскому штабу (на видео – на отметке 5:34). Через минуту он потопает к технической зоне, уступит место Максименко и скроется в подтрибунном помещении.

Рентген показал, что у Селихова перелом фаланги пальца, и нужно вставлять фиксирующую пластину. Но как только вратарь восстановился, как тут же снова слег на шесть месяцев с порванным ахиллом. Алекс вернулся в ворота только в октябре 2020-го (впервые за 1,5 года) и выходил на поле только за «Спартак-2» в ФНЛ.

В январе 2021-го Саша понял, что с Максименко в основе и Ребровым на скамейке место в раме ему не светит, и публично психанул: «Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции» (цитата по «Спорт-Экспрессу»). Ему повезло, что в дерби с ЦСКА Макси получил лишнюю карточку и дал шанс конкурентам. Но с «Арсеналом» в Туле Селихов не показал класс – вроде бы уверенно играл на выходах, пропустил только от своего, но не впечатлил экспертов. После дисквала Максименко вернулся в стартовый состав, а Селихов опять телепортировался на банку.

Через три недели после игры с «Арсеналом» «СЭ» опубликовал инсайд о возможном уходе Александра в «Рубин», но пресс-атташе красно-белых только качал головой: из Казани интереса не было, в клуб никто не обращался. Из самого горячего вратаря лиги Селихов превратился в баночника, который нужен только для разминки Максименко перед играми.

Но старт чемпионата выдался для основного голкипера «Спартака» ужасным – на «Открытие Банк Арене» видели в Макси нового Акинфеева. Но не уверенного в себе брутала, а человека, который лишний раз не прыгнет за безнадежным мячом. После 1:7 от «Зенита» Руй Витория наконец-то усадил Максименко на банку и поднял в основу с «Ростовом» бэкапа.

Селихов снова не добавил красно-белым надежности. Еще в первом тайме он неловко подставлял руки под несложные удары и навесы, на 75-й минуте случайно отразил выход один на один Полоза, а на финише матча слишком далеко вышел из ворот и вытащил закидушку Глебова уже из сетки.

Александр Селихов, «Спартак» Фото: Getty Images

Интересно, что Александр пропустил в пятом подряд матче за главную команду «Спартака», причем получал и от грандов («Зенит» и ЦСКА), и от середняков («Ахмат» и «Ростов»). Еще летом фанатам красно-белых казалось, что в раздевалке за одно место в воротах бьются три волка – надежный Максименко, голодный Селихов и опытный Ребров. Но в решающие моменты сезона выясняется, что оба голкипера не выручают и ошибаются в простых ситуациях.

При существующем лимите, когда в раме обязательно нужно ставить русского, у «Спартака» нет других вариантов – или искать кого-то на рынке, или размораживать 37-летнего Реброва. Пока непонятно, в чем причина спада Селихова – травмы, потеря уверенности или растренированность из-за долгого перерыва. Но вряд ли он вернется на уровень, на котором громил «Севилью» и останавливался в шаге от домашнего чемпионата мира.

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