Главный тренер второй команды «Зенита» Владислав Радимов потроллил «Спартак» после разгромного поражения сине-бело-голубым. Спустя всего неделю Радимова подколола его команда.

Когда «Спартак» уступил с португальским счетом «Зениту», Радимов в твиттере процитировал песню Владимира Ермакова «Моя Москва».

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Через неделю «Зенит-2» под руководством Владислава с тем же счетом проиграл «Ленинградцу». Главный тренер «Ленинградца» – другой бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков, воспитанник футбольной школы орловского «Спартака».

После матча Радимов заявил, что не имеет претензий к игрокам по самоотдаче. Коуч считает, что у игроков не хватает опыта.

«Во всем нужно искать позитивные моменты. Знаете, сегодня играли несколько 17-летних и 18-летних мальчишек. Для кого-то из них дебют в мужском футболе. Надеюсь, что дальше все будет лучше. На самом деле, некоторыми игроками очень доволен. Тем, как они себя проявили. Это мужской футбол! Мы играли против лидера», – приводит слова Радимова официальный сайт.

Для «Зенита-2» это уже второе поражение с разницей в 6 голов в сезоне – в августе петербуржцы проиграли футбольному клубу Евгения Савина «Красава» со счетом 0:6.

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