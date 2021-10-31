Болельщики «Легии» потребовали от руководства клуба вернуть на пост главного тренера Станислава Черчесова. Фанаты скандировали имя бывшего коуча сборной России с трибуны во время домашнего матча чемпионата Польши с «Погонью».
Видео в сторис инстаграма опубликовал Мирослав Ромащенко – он работает в тренерском штабе Черчесова с 2011 года, когда Станислав возглавлял сочинскую «Жемчужину». Черчесов работал в клубе из Варшаве в сезоне-2015/16. С «Легией» тренер выиграл чемпионат и Кубок Польши.
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Футбол
Черчесов ответил на слова Канчельскиса о коррупции в сборной
В нынешнем сезоне «Легия» занимает 16-е место из 18 участников лиги Экстракласса. Команда набрала в 11 играх девять очков. Из-за плохих результатов руководство отправило в отставку тренера Чеслава Михневича.
Черчесов появлялся на матче «Спартака» и «Легии» в Москве. Красно-белые проиграли 0:1, а коуч, который в прошлом возглавлял обе команды, заявил, что болел и за тех, и за других.
«За кого болел в матче «Спартак» – «Легия»? И за «Спартак», и за «Легию». Это мои клубы, в которых я состоял. Поэтому любой результат доставил бы мне удовлетворение. Однако, честно говоря, я наблюдал за игрой с нейтральной позиции, как профессиональный тренер», – приводит слова Черчесова Interia Sport.
Станислав Черчесов, «Легия»
Фото: From Official Website
Не исключено, что герой чемпионата мира-2018 вернется в «Легию». Он уже говорил, что ему поступали звонки от клубов, в том числе польских. Правда, Черчесов все еще хочет поехать на ЧМ в Катар.
«У меня была цель: поехать на чемпионат мира в Катар. И эта цель все еще в моих мыслях. Одна европейская сборная позвонила мне, я поговорил с их вице-президентом, у них был серьезное предложение. Я ответил, что мне это тоже интересно. В конце концов они сделали выбор в пользу другого кандидата. Это их решение. Но мне было бы интересно поработать там. Что касается клубов, то я получал звонки из Китая, Саудовской Аравии, Польши и Венгрии», – говорил тренер.
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