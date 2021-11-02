Арабская компания City Football Group, которой принадлежит «Манчестер Сити», ведет переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых.

Все серьезно?

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Хосеп Гвардиола и владелец «Манчестер Сити» Мансур Фото: Getty Images

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Речь идет о приобретении примерно 20% акций клуба. Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на неназванные источники, в Москву приехали три английских представителя City Football Group. Они посетили матч «Спартак» – «Ростов», который смотрели в компании генерального директора москвичей (Евгения Мележикова – Eurosport). Кроме того, делегация осмотрела базу и офис клуба, а на днях провела серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

Известно, что сделка интересна обеим сторонам. Для City Football Group РПЛ может стать новым рынком. Для «Спартака» это дополнительные возможности по спонсорству, а также новые средства и единая скаутская сеть. Отмечается, что о ребрендинге речь не идет. Момент обговаривался сторонами отдельно, так что если сделка состоится, название и логотип клуба останутся прежними.

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Какие еще клубы входят в City Football Group?

Организация владеет акциями 11 клубов, но далеко не все ей полностью принадлежат. В полном владении у CFG находятся «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия) и «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай). Группа приобрела контрольный пакет акций «Мумбаи Сити» (Индия), «Ломмеля» (Бельгия) и «Труа» (Франция). Кроме того, CFG принадлежит 44,3% акций «Жироны» (Испания), 33% – «Сычуань Цзюню» (Китай) и 20% – «Йокогама Маринос» (Япония). А еще клубом-партнером группы стал «Боливар» из Боливии.

CFG уже интересовались четырьмя клубами из России

Нет, арабские шейхи действительно уже хотели вложиться в клубы РПЛ. В конце 2020-го председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказывал об интересе к клубу со стороны City Football Group, а также Red Bull: «Были реальные встречи и переговоры. Причем не с российскими офисами, которые тут же бросились все опровергать, а с головными. Это был живой интерес, сейчас все притормозилось по очевидным причинам».

Также о переговорах с CFG сообщал генеральный директор «Химок» Сергей Анохин. «Веду с ними переговоры, и есть точки соприкосновения, но достаточно тяжелые. То есть пока российский рынок и Red Bull, и «Манчестер Сити» не сильно интересен, у нас мало футболистов на высоком уровне играет в крупных чемпионатах. Они присматриваются в большой бинокль», – говорил Анохин.

Кроме того, по информации «РБ-Спорт», весной 2020-го представители CFG вышли на переговоры с «Зенитом». Арабская компания намеревалась вложиться в петербуржский клуб и приобрести часть акций, но тогда «Газпром» довольно быстро отказал. Затем шейхи переключились на «Сочи», где провели раунд переговоров с Борисом Ротенбергом – договориться также не удалось.

В свое время шейх Мансур хотел купить друг клуб АПЛ вместо «Манчестер Сити» – сейчас такой исход сложно представить.

Богачам в ОАЭ не так важно, во что вкладывать – недавно другие шейхи стали партнерами футбольной школы Хабиба и Зеедорфа.

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