Руководство «Спартака» ищет нового главного тренера в Италии. Медиа сообщают о двух кандидатурах. Менее вероятная – Дженнаро Гаттузо, а больше на правду похожа информация о Паоло Ваноли.

Что говорят о Гаттузо

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Дженнаро Гаттузо Фото: Getty Images

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Издание ITA Sport Press сообщило, что «Спартак» всерьез заинтересован в 43-летнем тренере и может предложить Рино контракт на три года, а также зарплату 1,5 млн евро за сезон. Однако эту информацию уже опроверг глава пресс-лужбы клуба Дмитрий Зеленов: «Главный тренер «Спартака» – Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами. Команда спокойно готовится к матчу с «Локомотивом». Не подтвердил переговоры и агент Рино Андреа Д'Амико. «Правда ли, что «Спартак» предложил Гаттузо трехлетний контракт? Нет, не знаю об этом», – сказал агент.

Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина». Во Флоренции тренер провел всего 23 дня и не вывел команду ни на один официальный матч. Он покинул клуб из-за разногласий с руководством по трансферной политике. До «Фиорентины» Гаттузо работал в «Наполи», во главе которого взял Кубок Италии и занял пятое место в Серии А.

Кто такой Ваноли?

Паоло Ваноли Фото: Getty Images

Паоло Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере». В штаб Конте в «Тоттенхэме» итальянец не попал. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники в Италии, его могут назначить главным тренером «Спартака» в январе. Отмечается, что кандидатуру 49-летнего итальянца лоббирует не приближенный к «Спартаку» агент Франко Камоцци, а Андреа д’Амико – он представляет интересы и Гаттузо, и Ваноли. В пользу Паоло говорит его причастность к работе Конте – в этом он схож с Массимо Каррерой, который работал с Антонио в «Ювентусе» и пересекался в сборной.

По словам футбольного агента Марко Трабукки, следующий коуч москвичей, скорее всего, будет с итальянским паспортом. «По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты в поиске тренера и спортивного директора для «Спартака», – сказал агент.

Самостоятельного опыта у Ваноли совсем мало: он работал в клубе из итальянского подземелья «Домельяра» и юниорских национальных сборных разных возрастов. С командой U-19 Паоло выиграл серебро чемпионата Европы-2016.

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