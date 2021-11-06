30 октября в матче с «Рубином» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия ЦСКА в РПЛ-2021/22. На второй подряд выезд армейцы наверняка ехали с твердым желанием доказать, что поражение в Казани было случайностью.

Но игра на стадионе «Фишт» обернулась для армейцев катастрофой. «Сочи» поглядел за расправой старших братьев из «Зенита» над «Спартаком» и «Динамо», понял, как надо вести себя с москвичами, и с первых же секунд субботней битвы взялся за дело. Хозяева вели 3:0 уже к 16-й минуте. Второй тайм завершился вничью, но ситуацию это не спасло – ЦСКА проиграл 1:4 и потерпел самое крупное поражение в сезоне.

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«Сочи» обыграл ЦСКА во второй раз подряд и постепенно становится одним из самых неудобных соперников армейцев: у красно-синих лишь одна победа в пяти очных встречах с южанами.

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«Сочи» – ЦСКА, 14-й тур РПЛ-2021/22 Фото: Getty Images

На послематчевой главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признал, что команда полностью провалила первый тайм, а главной проблемой назвал два быстрых необязательных гола.

«Конечно, в первом тайме играли просто ужасно, были обескуражены. Во втором играли намного лучше, где-то были моменты. Наверное, если бы забили в середине второго тайма, что-то могло бы получиться. Но не забили.

Что нужно сказать в раздевалке после 0:3? Что-то нужно сказать. Сказали. Второй тайм был явно другой, но этого не хватило. Тем более против «Сочи» это непросто.

Ахметов, Дзагоев и Мухин вышли вместе, потому что надо было освежить команду. Преувеличивать значимость этой тройной замены не нужно. «Сочи» выигрывал 3:0 и играл по счету, немного сел. Это психология игры», – констатировал Березуцкий сразу после финального свистка в эфире «Матч Премьер».

Кирилл Набабкин, Артур Юсупов и Марио Фернандес, «Сочи» – ЦСКА, 14-й тур РПЛ-2021/22 Фото: Getty Images

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев подверг армейцев жесткой критике – сильнее всего досталось защитникам и Березуцкому за выбор тактики на игру с «Сочи».

«Безобразие творится. Марио зачем-то поставили атакующим полузащитником. Никогда он там не сыграет, это очень сложно. Атакующий полузащитник будет находиться всегда с игроком обороны. Вот когда Марио играет в обороне, его подключения опасны, потому что Фернандеса некому держать. Бийол – это не центральный защитник. Он может там сыграть две-три игры – а потом провал. Дивеев вышел после травмы и сразу играет за основной состав, тоже не годится.

Немножко напорол Алексей Березуцкий. Нужно было цементировать оборону и играть от нее, а не сломя голову бросаться в атаку. Сумасшедшие ошибки, но и просто игроков обыгрывают. Нельзя так бросаться. Армейцы дают соперникам пространство, те спокойно получают мяч в районе штрафной, а их никто не атакует. Как это может быть? Не только Обляков ошибался. Уже не поймешь, кто играет на какой позиции. Оборона виновата, никого не было на своих местах.

Что касается «Сочи», нельзя сказать, что это сила, которая появилась надолго в РПЛ. Не могут они на таком исполнительском мастерстве долго работать. Так просто не бывает, это стечение обстоятельств. Оно все равно закончится в какой-то момент. Сейчас у них была свобода действий, а чуть ближе с ними сыграть – и все. Это армейцы сделали из игроков «Сочи» чуть ли не бразильцев. Наши защитники – просто четыре несмазанных телеги», – сказал Пономарев в интервью «Все про спорт».

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